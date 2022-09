Basket, calendario oggi Europei 2022: orari e diretta tv sabato 3 settembre (Di sabato 3 settembre 2022) Il calendario degli Europei 2022 di Basket, con gli orari e come vedere in diretta, tv e streaming, le partite di oggi, sabato 3 settembre. Programma ricchissimo, quello odierno, visto che saranno ben 12 le partite, con un crescendo di emozioni che vedrà scendere in campo, una di seguito all’altra, Serbia, Francia, Spagna e Slovenia, fino al piatto di forte, ovvero la sfida tra l’Italia e la Grecia di Giannis Antetokounmpo. Tutte le partite saranno visibili in diretta su Eleven Sports, mentre Sky Sport ne proporrà una selezione. Ecco quindi il programma tv odierno. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO calendario TV sabato 3 settembre – Gironi Ore 13:30 ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Ildeglidi, con glie come vedere in, tv e streaming, le partite di. Programma ricchissimo, quello odierno, visto che saranno ben 12 le partite, con un crescendo di emozioni che vedrà scendere in campo, una di seguito all’altra, Serbia, Francia, Spagna e Slovenia, fino al piatto di forte, ovvero la sfida tra l’Italia e la Grecia di Giannis Antetokounmpo. Tutte le partite saranno visibili insu Eleven Sports, mentre Sky Sport ne proporrà una selezione. Ecco quindi il programma tv odierno. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTOTV– Gironi Ore 13:30 ...

