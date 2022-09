Bari-Spal | le formazioni ufficiali | le scelte di Mignani e Venturato

karda70 : RT @psb_original: Bari-SPAL, le probabili formazioni: Salcedo parte dalla panchina. Ballottaggio sulla trequarti per Venturato #SerieB http… -

TUTTO mercato WEB

Lo spettacolo della Serie B torna protagonista con una quarta giornata di campionato tutta da seguire a partire dalle 14. L'Ascoli capolista sfida il Cittadella, ilaffronta al San Nicola la; promette gol ed emozioni la sfida del Granillo tra Reggina e Palermo. Gol, marcatori e risultati live di tutti gli incontri di ...La Reggina ha ottenuto due nette vittorie controe Sudtirol, con l'intermezzo però del ko sul ... Il Palermo invece dopo la vittoria contro il Perugia e il pareggio diè scivolato in casa ... Bari-SPAL, i convocati di Mignani: prima chiamata per il nuovo acquisto Salcedo Bari-Spal è la gara della quarta giornata di Serie B nel campionato 2022/2023. Allo Stadio ‘San Nicola’ i biancorossi cercano la prima vittoria stagionale in campionato davanti ai propri tifosi. Sono ...Arbitro: Massa di Imperia. COMO - Quarta giornata di serie B, la prima dopo la fine del mercato. Il Como affronta alle 14 il Frosinone e cerca la prima vittoria in campionato. Il mercato ha regalato s ...