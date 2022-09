Barbara Alberti: Basta con la storia del sesso a 80 anni. Amedeo Pagani? Non so più se siamo separati o divorziati (Di sabato 3 settembre 2022) Per dire, io gli leggo libri. Insieme abbiamo riletto quasi tutto Steinbeck. Ci siamo appassionati a Platonov. La lettura condivisa è una forma di affetto". Una forma d'amore, si potrebbe dire, visto ... Leggi su corriere (Di sabato 3 settembre 2022) Per dire, io gli leggo libri. Insieme abbiamo riletto quasi tutto Steinbeck. Ciappassionati a Platonov. La lettura condivisa è una forma di affetto". Una forma d'amore, si potrebbe dire, visto ...

Luxgraph : Barbara Alberti: «Basta con la storia del sesso a 80 anni. Amedeo Pagani? Non so più se siamo separati o divorziati… - Corriere : Barbara Alberti: «Basta con la storia del sesso a 80 anni. Non so più se sono separata o divorziata» - nugellae : Dopo la sua grande performance al GfVip premio alla carriera come il Nastro d’argento a Barbara Alberti - InesGiochi : Nella prima settimana si affronteranno ai fornelli Victoria Cabello e Paride Vitale; Barbara Alberti e Serena Garit… - MadameSwann : RT @ManuelaPerrone: Non perdete l'intervista di @MadameSwann a Barbara Alberti su @7Corriere. 'La lettura condivisa è una forma di affetto'… -