Baby gang, arrestati giovanissimi: erano il terrore di chi viaggiava in treno (Di sabato 3 settembre 2022) Sarebbero responsabili di almeno cinque rapine, tre delle quali fatte a Seregno ai danni di minorenni, i quattro minorenni colpiti da un’ordinanza di misura cautelare in carcere, che agivano sistematicamente nei pressi delle stazioni... Leggi su europa.today (Di sabato 3 settembre 2022) Sarebbero responsabili di almeno cinque rapine, tre delle quali fatte a Seregno ai danni di minorenni, i quattro minorenni colpiti da un’ordinanza di misura cautelare in carcere, che agivano sistematicamente nei pressi delle stazioni...

elio_vito : Le proposte della destra per contrastare il grave fenomeno delle baby gang: Salvini, ritiriamogli la patente?? Melo… - LaVeritaWeb : Il ministro dell’Interno annuncia una stretta sul rilascio della cittadinanza a Mayotte, territorio d’Oltremare. «T… - telodogratis : Baby gang, arrestati giovanissimi: erano il terrore di chi viaggiava in treno - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Sicurezza, calci, pugni e rapine sui treni della linea Seregno Monza: sgominata baby gang - infoitinterno : Monza: calci, pugni e rapine sui treni in Brianza, sgominata dai carabinieri baby gang -