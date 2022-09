Avete mai visto la moglie di Alvin? Ha origini africane (Di sabato 3 settembre 2022) Di recente, il simpaticissimo Alvin è stato al centro del gossip a causa di voci infondate secondo cui i rapporti con Ilary Blasi sarebbero stati molto tesi. C'è anche che ha sospettato che tra i due ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia, ma Avete mai visto sua moglie? È un incanto. Alberto Bonato - è questo il suo nome all'anagrafe - è un conduttore radiofonico molto conosciuto e apprezzato. È diventato famoso anche per essere stato in più occasioni inviato de L'Isola dei Famosi. Di recente, lo abbiamo visto in Honduras sotto la conduzione del reality show dell'amica di lunga data Ilary Blasi. E non sono passati inosservati i loro continui battibecchi (bonari) che hanno spinto molti a credere che tra i due non corresse più buon sangue. Un gossip alimentato da svariate testate che non ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 3 settembre 2022) Di recente, il simpaticissimoè stato al centro del gossip a causa di voci infondate secondo cui i rapporti con Ilary Blasi sarebbero stati molto tesi. C'è anche che ha sospettato che tra i due ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia, mamaisua? È un incanto. Alberto Bonato - è questo il suo nome all'anagrafe - è un conduttore radiofonico molto conosciuto e apprezzato. È diventato famoso anche per essere stato in più occasioni inviato de L'Isola dei Famosi. Di recente, lo abbiamoin Honduras sotto la conduzione del reality show dell'amica di lunga data Ilary Blasi. E non sono passati inosservati i loro continui battibecchi (bonari) che hanno spinto molti a credere che tra i due non corresse più buon sangue. Un gossip alimentato da svariate testate che non ...

