Avellino | i convocati di Taurino per l’esordio contro il Pescara | due assenti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Robertoha diramato l’elenco deiper, gara d’esordio per la stagione 2022/2023 di LegaPro. Match in programma domenica sera (ore 20.30) all’Adriatico di. All’appello mancano Pasquale Pane (out per un problemino fisico) e Marcello Trotta (squalificato). De resto, tuttidal tecnico salentino. L’elenco deicon relativa numerazione: Portieri: 12 Marcone, 16 Pizzella, 33 Antignani. Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 15 Aya, 27 Ricciardi, 31 Illanes, 32 Zanandrea, 34 Auriletto, 42 Moretti. Centrocampisti: 4 Franco, 8 Garetto, 20 Casarini, 21 Matera, 23 Dall’Oglio, 28 Maisto, 99 Micovschi. Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 11 Murano, 14 Di Gaudio, 18 ...