Audi - Eleganti | sportive e da trekking | i 40 anni delle Avant - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 3 settembre 2022) Nel 1982 arriva sul mercato l'100, la prima di una lunga e famosa serie di familiari del marchio dei Quattro Anelli. Da allora, le giardinette di Ingolstadt raccoglieranno sempre più consensi tra gli automobilisti, anche tra quelli più sportivi, tanto che proprio con un', la RS 2, prenderà il via negli90 la storiapotenti RennSport. In Italia, in particolare, la carrozzeria giardinetta rappresenta oggi addirittura il 95%immatricolazioni dell'A4, tanto da spingere la tedesca in testa alla classificawagon più vendute nei primi sette mesi del 2022, con 2.466 unità consegnate, seguita dalla ben più economica Fiat Tipo (2.264 unità, fonte Unrae). Senza dimenticare che l'A6, da 20 ...