Atletica | Pietro Riva e Sofiia Yaremchuk vincono i Campionati Italiani dei 10 km su strada

(Di sabato 3 settembre 2022) A Castelfranco Veneto (in provincia di Treviso) sono andati in scena idei 10 km suha conquistato il tricolore dopo quello vinto in pista e conferma l’ottimo momento di forma dopo il quinto posto degli Europei. Il piemontese ha fatto la differenza grazie a una bella progressione nel corso dell’ultimo giro del tracciato, quando ha staccato Yohanes Chiappinelli. L’allievo di Stefano Baldini, Campione Olimpico di Maratona ad Atene 2004, ha chiuso in 28:08, precedendo ille diretto (28:19) e il 23enne Pasquale Selvarolo (28:44). Tra le donne, invece,ha difeso il titolo conquistato lo scorso anno, imponendosi con il tempo di 32:08, ad appena due secondi dal propria personale. Sul podio sono ...