Atletica | Bendetti sigla il nuovo record italiano under 20 nel disco femminile

(Di sabato 3 settembre 2022) Cade il20 del, grazie alla fantastica prestazione di Benedetta Benedetti, la quale migliora il primato a Pietrasanta e fa segnare un 54,80 ottenuto all’ultimo tentativo. Un limite storico, rimasto imbattuto per quasi 37 anni, da quando Sandra Benedet arrivò alla misura di 54,32 a Riva del Garda, il 28 settembre del 1985. Nella scorsa stagione la romana si è classificata stata sesta agli Europei di categoria di Tallinn, poi ottava alla rassegna iridata di Nairobi, mentre ai recenti Mondiali di Cali non è andata oltre il dodicesimo posto. Nella stessa gara, torna a volare lontano ildi Daisy Osakue, che fa registrare un buon 62,24. Dopo essere uscita in qualificazione ai Mondiali e agli Europei, la co-primatista italiana (63,66 il ...