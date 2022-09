Athena, il film di Romain Gavras sbarca a Venezia79 e poi su Netflix (Di sabato 3 settembre 2022) La banlieue francese diventa una tragedia greca in Athena, il film di Romain Gavras che sbarca in Concorso a Venezia 79 e poi su Netflix Diffusi trailer e immagini di Athena, il film di Romain Gavras presentato in Concorso a Venezia 79 e poi disponibile su Netflix a partire dal 23 settembre. La storia Dopo la morte del fratello minore a causa di un presunto scontro con la polizia, Abdel viene richiamato a casa dalla prima linea e ritrova la sua famiglia devastata. Intrappolato tra il desiderio di vendetta del fratello minore Karim e gli affari criminali del fratello maggiore Moktar, cerca con fatica di calmare le tensioni sempre piu? aspre. Quando pero? la situazione degenera, Athena, ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 3 settembre 2022) La banlieue francese diventa una tragedia greca in, ildichein Concorso a Venezia 79 e poi suDiffusi trailer e immagini di, ildipresentato in Concorso a Venezia 79 e poi disponibile sua partire dal 23 settembre. La storia Dopo la morte del fratello minore a causa di un presunto scontro con la polizia, Abdel viene richiamato a casa dalla prima linea e ritrova la sua famiglia devastata. Intrappolato tra il desiderio di vendetta del fratello minore Karim e gli affari criminali del fratello maggiore Moktar, cerca con fatica di calmare le tensioni sempre piu? aspre. Quando pero? la situazione degenera,, ...

