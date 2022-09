Assegnato porto di Taranto all’Ocean Viking. In arrivo 459 migranti (Di sabato 3 settembre 2022) Sarà Taranto il porto di sbarco della Ocean Viking, che ha a bordo 459 migranti. Il porto e’ stato Assegnato dalle autorità italiane alla nave di Sos Mediterranee. Lo riferisce la ong. Ieri una donna incinta era stata avacuata dalla nave. first appeared on Tarantini Time Quotidiano. Leggi su tarantinitime (Di sabato 3 settembre 2022) Saràildi sbarco della Ocean, che ha a bordo 459. Ile’ statodalle autorità italiane alla nave di Sos Mediterranee. Lo riferisce la ong. Ieri una donna incinta era stata avacuata dalla nave. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

