Assassin’s Creed Mirage, il nuovo capitolo della fortunata saga della Ubisoft è ufficiale (Di sabato 3 settembre 2022) Sabato 10 Settembre 2022: questa la data ufficiale della presentazione del videogame “Assassin’s Creed Mirage”, nuovo capitolo della serie “Assassin’s Creed”, annunciata dalla stessa software house tramite l’account Twitter del gioco, ed avverrà in occasione dell’evento Ubisoft Forward che avrà inizio alle 21:00 ora italiana sul web. Ecco tutti i dettagli. Ubisoft ha annunciato la data di presentazione di Assassin’s Creed Mirage – ComputerMagazine.itL’annuncio ufficiale è arrivato ed è stato diffuso sul web tramite Twitter: “Assassin’s Creed Mirage”, il ... Leggi su computermagazine (Di sabato 3 settembre 2022) Sabato 10 Settembre 2022: questa la data ufficialepresentazione del videogame “”,serie “”, annunciata dalla stessa software house tramite l’account Twitter del gioco, ed avverrà in occasione dell’eventoForward che avrà inizio alle 21:00 ora italiana sul web. Ecco tutti i dettagli.ha annunciato la data di presentazione di– ComputerMagazine.itL’annuncio ufficiale è arrivato ed è stato diffuso sul web tramite Twitter: “”, il ...

