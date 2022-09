Ascolti Tv 2 settembre | ammiraglie replicano | Ruffino e Tiberi battono Frassica e Bocci La ripartenza ‘dolce’ di Parodi | Knam e company

(Di sabato 3 settembre 2022)al top: su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 3,891 milioni e 25,86%; “Reazione a catena” (2° parte) a 3,470 milioni e 28,46%; “Techetechete” a 3,318 milioni e 19,7%. Calcio a riposo o quasi su Sky e DAZN, prima del week end del derby, nella serata tv di venerdì 3. Rai1 ha schierato la replica di un altro film tv della collana Purchè finisca bene, candidato a battere la replica della fiction di Canale 5 Fratelli Caputo. Rai2 i film documentari su Franco Califano e Amanda Lear e Rai3 una pellicola inedita in tv di Daniele Luchetti, Lacci. Tutte queste proposte si sono misurate con il telefilm di Italia 1 (Chicago Med) e la recplica di una puntata de Il Terzo Indizio su Rete4. Un appuntamento con Eden su La7 e la prima tv su tutti i canali Waner Bros Discovery di Bake Off Italia – Dolci in forno, hanno completato il menù principale. La classifica ...

Redazione Sorrisi Rai1 " Purché finisca bene " Al posto suo ": 2.080.000 spettatori (share 13,9%). Canale 5 " Fratelli Caputo" : 1.481.000 spettatori (share 10,7%). Italia 1 " Chicago Med ": 1.081.000 ...