Ascoli-Cittadella, Serie B: le probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 3 settembre 2022) Ascoli-Cittadella in campo oggi alle ore 14:00 allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno per il match valido per la quarta giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre non hanno avuto un brutto inizio di campionato e vorranno sicuramente trovare conferme domani incassando tre punti d’oro per continuare la corsa stagionale. I bianconeri si presentano da primatisti della classifica cadetta insieme al Genoa (ieri il Cagliari ha raggiunto queste due compagini, ma ha una partita in più), mentre i veneti sono undicesimi a quota quattro punti. Ecco i momenti delle due compagini, le probabili formazioni e la diretta tv del match. Il momento dell’Ascoli (Photo credit: Ascoli Calcio 1898 FC SpA)Ottimo esordio per i marchigiani di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 settembre 2022)in campo oggi alle ore 14:00 allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” diPiceno per il match valido per la quarta giornata del campionato diB. Entrambe le squadre non hanno avuto un brutto inizio di campionato e vorranno sicuramente trovare conferme domani incassando tre punti d’oro per continuare la corsa stagionale. I bianconeri si presentano da primatisti della classifica cadetta insieme al Genoa (ieri il Cagliari ha raggiunto queste due compagini, ma ha una partita in più), mentre i veneti sono undicesimi a quota quattro punti. Ecco i momenti delle due compagini, lee la diretta tv del match. Il momento dell’(Photo credit:Calcio 1898 FC SpA)Ottimo esordio per i marchigiani di ...

JaunNews : Serie B, Ascoli-Cittadella: Bucchi relies on goalscorer Gondo. Veneti in search of redemption - TuttoAscoli : CdS - Ascoli-Cittadella, le probabili formazioni - TuttoAscoli : CorrAdriatico - Ascoli-Cittadella, i numeri fortunati di Bucchi - PicenoTime : Ascoli-Cittadella, probabili formazioni della sfida tra bianconeri e granata - PicenoTime : Ascoli-Cittadella, dato definitivo dei tifosi granata. Info per ritiro cuscini allo stadio -