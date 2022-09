News24Italy : #Serie B, Ascoli-Cittadella: le formazioni ufficiali della quarta giornata - karda70 : RT @psb_original: Ascoli-Cittadella, le probabili formazioni: tridente pesante per i padroni di casa. Pavan favorito su Danzi #SerieB https… - CalcioTutti : Serie B ?????? | Fecha 4 ?? 09:00 horas ???? Ascoli ??? Cittadella ?? Cino e Lillo Del Duca #SerieB #SerieBKT #Ascoli… - sportli26181512 : Ascoli-Cittadella, le formazioni ufficiali: così in campo al Del Duca: ASCOLI 4-3-3: Leali; Donati, Botteghin, Bell… - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Ascoli-Cittadella, 4ª giornata Serie B: segui la diretta del match -

Lo spettacolo della Serie B torna protagonista con una quarta giornata di campionato tutta da seguire a partire dalle 14. L'capolista sfida il, il Bari affronta al San Nicola la Spal; promette gol ed emozioni la sfida del Granillo tra Reggina e Palermo. Gol, marcatori e risultati live di tutti gli ...DIRETTA: ECCO L'ARBITROsarà diretta da Francesco Meraviglia arbitro nato a Pistoia il 2 settembre del 1988 e dalla grande professionalità. Questi sarà coadiuvato dai ...ASCOLI - Alle 14 allo stadio Del Duca la capolista Ascoli affronta il Cittadella farcito di ex bianconeri per una sfida che vale il primato. L'Ascoli è reduce dall'exploit a Palermo ma il Cittadella è ...Arbitro: Massa di Imperia. COMO - Quarta giornata di serie B, la prima dopo la fine del mercato. Il Como affronta alle 14 il Frosinone e cerca la prima vittoria in campionato. Il mercato ha regalato s ...