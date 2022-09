Arrivabene: «Fare pronostici oggi è presto ma non siamo in gara per perdere» (Di sabato 3 settembre 2022) . Le parole dell’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Fiorentina-Juventus. Ecco le parole dell’amministratore delegato della Juve: CRESCIUTI – «siamo cresciuti sicuramente. Per il momento va bene così». SCELTE DI FORMAZIONE – «Le scelte che vengono fatte sono assolutamente corrette, considerando che martedì saremo a Parigi in Champions contro una squadra che di giocatori ne ha. Grande rispetto per loro, ma paura zero. Però è sempre meglio tenere qualche cartuccia in tasca». JUVE DA SCUDETTO – «Se sei della Juventus devi lottare sempre, indipendentemente dallo Scudetto. Devi lottare con la stessa cattiveria in campionato, Coppa Italia e Champions. Lo spirito deve essere quello di andare in campo con rispetto di tutti e paura di nessuno. La società deve essere uniti a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) . Le parole dell’amministratore delegato della Juventus Maurizioha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Fiorentina-Juventus. Ecco le parole dell’amministratore delegato della Juve: CRESCIUTI – «cresciuti sicuramente. Per il momento va bene così». SCELTE DI FORMAZIONE – «Le scelte che vengono fatte sono assolutamente corrette, considerando che martedì saremo a Parigi in Champions contro una squadra che di giocatori ne ha. Grande rispetto per loro, ma paura zero. Però è sempre meglio tenere qualche cartuccia in tasca». JUVE DA SCUDETTO – «Se sei della Juventus devi lottare sempre, indipendentemente dallo Scudetto. Devi lottare con la stessa cattiveria in campionato, Coppa Italia e Champions. Lo spirito deve essere quello di andare in campo con rispetto di tutti e paura di nessuno. La società deve essere uniti a ...

