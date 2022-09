Arrestato ladro di biciclette (Di sabato 3 settembre 2022) di Monica De Santis Nel tardo pomeriggio di giovedì, agenti della Polizia Municipale di Salerno, durante lo svolgimento degli ordinari controlli del territorio, hanno tratto in arresto con l’accusa di furto un uomo. E’ accaduto intorno alle ore 19.30 circa, in Piazza della Concordia, gli agenti sono stati richiamati da un passante, che ha mostrato loro quello che stava accadendo. E così gli operatori della municipale hanno sottoposto, dopo un celere inseguimento, a fermo un extracomunitario che poco prima sul Corso Vittorio Emanuele si era reso protagonista di un furto di una bici elettrica caricandola sulle spalle perché bloccata con catena e lucchetto. La persona extracomunitaria era sprovvista di documenti di riconoscimento e non dava una valida motivazione in merito al possesso della bici, pertanto, veniva fotosegnalato presso il gabinetto della Scientifica della Questura per l’ ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 settembre 2022) di Monica De Santis Nel tardo pomeriggio di giovedì, agenti della Polizia Municipale di Salerno, durante lo svolgimento degli ordinari controlli del territorio, hanno tratto in arresto con l’accusa di furto un uomo. E’ accaduto intorno alle ore 19.30 circa, in Piazza della Concordia, gli agenti sono stati richiamati da un passante, che ha mostrato loro quello che stava accadendo. E così gli operatori della municipale hanno sottoposto, dopo un celere inseguimento, a fermo un extracomunitario che poco prima sul Corso Vittorio Emanuele si era reso protagonista di un furto di una bici elettrica caricandola sulle spalle perché bloccata con catena e lucchetto. La persona extracomunitaria era sprovvista di documenti di riconoscimento e non dava una valida motivazione in merito al possesso della bici, pertanto, veniva fotosegnalato presso il gabinetto della Scientifica della Questura per l’ ...

LegaSalvini : Arrestato il ladro seriale che colpiva le auto in sosta: è un extracomunitario clandestino. - ST09972061 : RT @LegaSalvini: Arrestato il ladro seriale che colpiva le auto in sosta: è un extracomunitario clandestino. - Bonus70385344 : RT @LegaSalvini: Arrestato il ladro seriale che colpiva le auto in sosta: è un extracomunitario clandestino. - Marisab79879802 : RT @LegaSalvini: Arrestato il ladro seriale che colpiva le auto in sosta: è un extracomunitario clandestino. - paolaokaasan : RT @LegaSalvini: Arrestato il ladro seriale che colpiva le auto in sosta: è un extracomunitario clandestino. -