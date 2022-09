Argentina, un paese che vive con la pistola puntata in faccia (Di sabato 3 settembre 2022) Le immagini sono chiarissime. Le più chiare, probabilmente, che mai abbiano fatto da contrappunto visuale ad un “magnicidio” (o, più fortunatamente, come nel caso, ad un tentativo di “magnicidio”). La sequenza è perfetta: un uomo che si fa largo prima tra la folla e che poi, non visto dalle numerose guardie del corpo, arriva ad un passo dalla vicepresidente Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Quindi un braccio che si solleva, una pistola che – come in un’inequivocabile istantanea da consegnare in primissimo piano alla Storia – quasi giunge a toccare il volto ancora ignaro e sorridente della vittima. Quindi la cilecca dell’arma, qualche attimo di confusione, l’arresto del colpevole… Nessun possibile dubbio: qualcuno – un giovane balordo di cittadinanza brasiliana con inquietanti simpatie nazi-esoteriche, si saprà poco più tardi – ha cercato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Le immagini sono chiarissime. Le più chiare, probabilmente, che mai abbiano fatto da contrappunto visuale ad un “magnicidio” (o, più fortunatamente, come nel caso, ad un tentativo di “magnicidio”). La sequenza è perfetta: un uomo che si fa largo prima tra la folla e che poi, non visto dalle numerose guardie del corpo, arriva ad un passo dalla vicepresidenteCristina Fernández de Kirchner. Quindi un braccio che si solleva, unache – come in un’inequivocabile istantanea da consegnare in primissimo piano alla Storia – quasi giunge a toccare il volto ancora ignaro e sorridente della vittima. Quindi la cilecca dell’arma, qualche attimo di confusione, l’arresto del colpevole… Nessun possibile dubbio: qualcuno – un giovane balordo di cittadinanza brasiliana con inquietanti simpatie nazi-esoteriche, si saprà poco più tardi – ha cercato di ...

