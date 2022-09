“Argentina 1985”, il dramma politico punta al Leone d'Oro (Di sabato 3 settembre 2022) Un film di stampo classico, senza sbavature e con un fattore umano forte, che non intende solo ricordare gli oltre 30.000 desaparecidos ma, tra risa e lacrime, fare anche da monito al presente Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 settembre 2022) Un film di stampo classico, senza sbavature e con un fattore umano forte, che non intende solo ricordare gli oltre 30.000 desaparecidos ma, tra risa e lacrime, fare anche da monito al presente

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Venezia79 #Argentina1985 @SantiagoMitre: “Il processo del 1985 è stato molto importante per l’… - SkyTG24 : Venezia 79, in concorso Argentina, 1985 e l'italiano Monica di Andrea Pallaoro. DIRETTA - raimovie : Sabato 3.09 - Le conferenze in #livestreaming ?? - solocine : Processo a Videla, tutti pazzi per Argentina, 1985 - HDMCardenaDenis : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2022 #Venezia79 #Argentina1985 @SantiagoMitre: “Il processo del 1985 è stato molto importante per l’Argenti… -