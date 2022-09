"Argentina, 1985" fa ridere (per la prima volta) il pubblico della Mostra del Cinema di Venezia (Di sabato 3 settembre 2022) C'è un'ironia inaspettata e travolgente in Argentina 1985, il nuovo film di Santiago Mitre in concorso ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia. Nonostante il tema trattato sia importante e duro, la pellicola... Leggi su europa.today (Di sabato 3 settembre 2022) C'è un'ironia inaspettata e travolgente in, il nuovo film di Santiago Mitre in concorso ufficiale alladeldi. Nonostante il tema trattato sia importante e duro, la pellicola...

SkyTG24 : Venezia 79, in concorso Argentina, 1985 e l'italiano Monica di Andrea Pallaoro. DIRETTA - raimovie : Sabato 3.09 - Le conferenze in #livestreaming ?? - alicristofani : ma perché mi è sparito il red carpet di 'Argentina, 1985'? #Venezia79 - glooit : Abbiamo ancora bisogno di eroi: la recensione di Argentina, 1985 da Venezia 79 leggi su Gloo… - layMontero : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2022 #Venezia79 #Argentina1985 @SantiagoMitre: “Il processo del 1985 è stato molto importante per l’Argenti… -