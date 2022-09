Anziana caduta dalla finestra, indagata per omicidio la colf. Una vicina: “Morte strana” (Di sabato 3 settembre 2022) Bergamo. Sei anni dopo, Colognola torna al centro della cronaca per un sospetto omicidio. Il 20 dicembre 2016 a sconvolgere gli abitanti del quartiere cittadino fu la violenta Morte della manager Daniela Roveri, trovata sgozzata nell’androne del suo palazzo di via Keplero. Lo scorso 22 aprile, s un centinaio di metri di distanza, Rossana Aber, pensionata di 77 anni, è morta in circostanze misteriose cadendo dalla finestra del suo appartamento al quarto piano di piazzale della Scienza 1 che affaccia su via Einsten. Il pubblico ministero Emanuele Marchisio ha aperto un fascicolo e la donna delle pulizie, una trentenne ucraina incensurata che era in casa con lei, è indagata per omicidio volontario. Secondo il suo racconto fornito agli agenti della Squadra Mobile intervenuti quel ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 settembre 2022) Bergamo. Sei anni dopo, Colognola torna al centro della cronaca per un sospetto. Il 20 dicembre 2016 a sconvolgere gli abitanti del quartiere cittadino fu la violentadella manager Daniela Roveri, trovata sgozzata nell’androne del suo palazzo di via Keplero. Lo scorso 22 aprile, s un centinaio di metri di distanza, Rossana Aber, pensionata di 77 anni, è morta in circostanze misteriose cadendodel suo appartamento al quarto piano di piazzale della Scienza 1 che affaccia su via Einsten. Il pubblico ministero Emanuele Marchisio ha aperto un fascicolo e la donna delle pulizie, una trentenne ucraina incensurata che era in casa con lei, èpervolontario. Secondo il suo racconto fornito agli agenti della Squadra Mobile intervenuti quel ...

