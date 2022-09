Angela Celentano, una foto dall’America Latina apre una nuova pista (Di sabato 3 settembre 2022) Si apre una nuova pista nel caso di Angela Celentano, la bimba scomparsa all’età di 3 anni sul Monte Faito il 10 agosto 1996, durante una gita in famiglia. A parlare della segnalazione giunta dall’America Latina l’avvocato Luigi Ferrandino. La segnalazione dal Messico “E’ giunta a giugno dal Messico e dopo attività private siamo venuti in possesso di una foto della ragazza, incredibilmente somigliante con un’altra delle sorelle Celentano”, ha detto l’avvocato della famiglia, come riportato sul Tgcom24. La ragazza in questione avrebbe anche un neo che corrisponde a quello che aveva la piccola Celentano. A far insospettire i famigliari anche i rapporti degli attuali genitori della ragazza con la Campania e con Vico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 settembre 2022) Siunanel caso di, la bimba scomparsa all’età di 3 anni sul Monte Faito il 10 agosto 1996, durante una gita in famiglia. A parlare della segnalazione giuntal’avvocato Luigi Ferrandino. La segnalazione dal Messico “E’ giunta a giugno dal Messico e dopo attività private siamo venuti in possesso di unadella ragazza, incredibilmente somigliante con un’altra delle sorelle”, ha detto l’avvocato della famiglia, come riportato sul Tgcom24. La ragazza in questione avrebbe anche un neo che corrisponde a quello che aveva la piccola. A far insospettire i famigliari anche i rapporti degli attuali genitori della ragazza con la Campania e con Vico ...

