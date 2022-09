Andrea Gaeta | il figlio 20 enne del presunto boss ucciso a colpi di pistola nel Foggiano

(Di sabato 3 settembre 2022) Il 20delFrancesco, è statocon alcunidila scorsa notte in via Saragat a Orta Nova, nel, che aveva piccoli precedenti penali, era alla guida della sua auto quando è stato. Al momento gli investigatori escludono l’ipotesi di un regolamento di conti nell’ambito della criminalità organizzata. Sembra che il responsabile dell’omicidio sia stato già individuato. Stando ad una prima ricostruzione intorno alle 2 di ieri nottesi trovava in auto alla periferia della cittadina pugliese quando la vettura è stata affiancata da un altro mezzo dal quale sono partiti ...

