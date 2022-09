Ancora un rinvio per Artemis. Lunedì il nuovo tentativo (Di sabato 3 settembre 2022) nuovo rinvio per il lancio della missione Artemis 1, la prima del programma spaziale il cui obiettivo e riportare “il prossimo uomo e la prima donna” sulla superficie della Luna. Il rinvio di oggi è stato deciso a causa di una perdita di carburante (idrogeno liquido) riscontrata durante il riempimento dei serbatoi. Dopo che un problema tecnico al razzo Space launch system (Sls) ne aveva causato il rinvio Lunedì 29, e con il nuovo nulla di fatto di oggi, l’appuntamento slitta alla prossima disponibile, il 5 settembre alle 23:12 (ora italiana). In ogni caso, la Nasa ha pronta una serie di ulteriori date già programmate da ottobre e per tutto il resto del 2022 fino all’anno prossimo. La missione è di per sé estremamente complessa, dovendo tenere conto della posizione ... Leggi su formiche (Di sabato 3 settembre 2022)per il lancio della missione1, la prima del programma spaziale il cui obiettivo e riportare “il prossimo uomo e la prima donna” sulla superficie della Luna. Ildi oggi è stato deciso a causa di una perdita di carburante (idrogeno liquido) riscontrata durante il riempimento dei serbatoi. Dopo che un problema tecnico al razzo Space launch system (Sls) ne aveva causato il29, e con ilnulla di fatto di oggi, l’appuntamento slitta alla prossima disponibile, il 5 settembre alle 23:12 (ora italiana). In ogni caso, la Nasa ha pronta una serie di ulteriori date già programmate da ottobre e per tutto il resto del 2022 fino all’anno prossimo. La missione è di per sé estremamente complessa, dovendo tenere conto della posizione ...

