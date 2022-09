“Anche un operaio può avere il figlio dottore”, l’ex sottosegretario De Cristofaro vuole investimenti sulla scuola: “Uscire dalla logica aziendale” (Di sabato 3 settembre 2022) "Ha fatto bene l’Alleanza Verdi-Sinistra a dedicare alla scuola una parte importante del proprio programma, perché la scuola italiana e’ la prima vittima di decenni di politiche sbagliate. Scelte ispirate da una logica aziendale, come se il fine di un percorso di studi fosse l’addestramento al lavoro e non invece lo sviluppo di un pensiero libero e critico capace innanzitutto di formare persone". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 3 settembre 2022) "Ha fatto bene l’Alleanza Verdi-Sinistra a dedicare allauna parte importante del proprio programma, perché laitaliana e’ la prima vittima di decenni di politiche sbagliate. Scelte ispirate da una, come se il fine di un percorso di studi fosse l’addestramento al lavoro e non invece lo sviluppo di un pensiero libero e critico capace innanzitutto di formare persone". L'articolo .

orizzontescuola : “Anche un operaio può avere il figlio dottore”, l’ex sottosegretario De Cristofaro vuole investimenti sulla scuola:… - Maxprimis : @mylady20151 Si hai ragione anche perché io non so più dove metterli... In cantiere se guadambia troppo a fa l'operaio da come dicono. - scioltokane : @AdrianaSpappa Se fate parlare sempre quelli con un bel conto in Banca, uno stipendio medio-alto e che magari hanno… - giulicitte52 : RT @francoisengo: @agostinomela @CarloCalenda Se sei benestante,se riesci a pagare le bollette anche se triplicate, se ti piace la politica… - GiceladelRocio : RT @francoisengo: @agostinomela @CarloCalenda Se sei benestante,se riesci a pagare le bollette anche se triplicate, se ti piace la politica… -