Amazon nuovamente sotto schiaffo della truffa del finto regalo: colpite già 10.000 persone, ritorna per mieterne nuove (Di sabato 3 settembre 2022) Amazon è in difficoltà in questo momento: la truffa più pericolosa che ci sia è attualmente in uso, e pare che stai portando non pochi problemi a tutti quanti. Questo tipo di truffa è conosciuta, ma non tutti sanno di cosa tratta – Computermagazine.itStanno circolando una serie di finti messaggi di Amazon su dei prodotti inesistenti che andranno in regalo a chi risponde a un breve quiz. Nulla di tutto ciò è neanche minimamente vero, ma il raggiro è ben fatto e cascarci è possibile. Per fortuna, però, questa truffa gira sempre più o meno uguale e, di conseguenza, ormai la conosciamo bene. Ma con quali caratteristiche si presenta? Innanzitutto questo tipo di imbroglio porta sempre a dei link tinyurl5.ru, ossia la finta versione russa del noto servizio per accorciare ... Leggi su computermagazine (Di sabato 3 settembre 2022)è in difficoltà in questo momento: lapiù pericolosa che ci sia è attualmente in uso, e pare che stai portando non pochi problemi a tutti quanti. Questo tipo diè conosciuta, ma non tutti sanno di cosa tratta – Computermagazine.itStanno circolando una serie di finti messaggi disu dei prodotti inesistenti che andranno ina chi risponde a un breve quiz. Nulla di tutto ciò è neanche minimamente vero, ma il raggiro è ben fatto e cascarci è possibile. Per fortuna, però, questagira sempre più o meno uguale e, di conseguenza, ormai la conosciamo bene. Ma con quali caratteristiche si presenta? Innanzitutto questo tipo di imbroglio porta sempre a dei link tinyurl5.ru, ossia la finta versione russa del noto servizio per accorciare ...

