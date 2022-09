(Di sabato 3 settembre 2022) E’ cosa fatta l’acquisizione deldi– ex compagnia aerea di bandiera italiana oggi in Amministrazione straordinaria – da parte della Mro napoletana Atitech di Gianni. La società con sede presso l’aeroporto internazionale di Capodichino assorbirà i 940 lavoratori presenti nel complesso di Fiumicino e negli scali italiani ed esteri impegnati in attività di manutenzione degli aeromobili e di rilavorazione della componentistica aeronautica. A ratificarlo è un accordo raggiunto nell’ultime ore, dopo una lunga trattativa, tra l’industria partenopea, i commissari die i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo. La cessione del complesso aziendale romano è però solo la prima tappa di un progetto più ambizioso che ha nei due centri, quello di ...

IlSudOnLine : Atitech di Gianni Lettieri acquisisce il ramo maintenance di Alitalia - zazoomblog : Atitech di Gianni Lettieri acquisisce il ramo maintenance di Alitalia - #Atitech #Gianni #Lettieri #acquisisce - antonellaa262 : Atitech, Gianni Lettieri: “Al via il Polo nazionale delle manutenzioni aeronautiche. Il capitale umano è la vera fo… - sudreporter : #Napoli, @AtitechOfficial di @GianniLettieri acquisisce il ramo manutenzione di @Alitalia - newsdinapoli : Atitech di Gianni Lettieri acquisisce il ramo maintenance di Alitalia #News -

Cronache Salerno

E' cosa fatta l'acquisizione del ramo maintenance di- ex compagnia aerea di bandiera italiana oggi in Amministrazione straordinaria - da parte della Mro napoletana Atitech di Gianni. La società con sede presso l'aeroporto ...... dopo una lunga trattativa, tra l'industria partenopea, i commissari die i sindacati Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo. Il disegno diL'acquisizione del ... Alitalia, a Lettieri il ramo maintenance Napoli, 3 Settembre - E’ cosa fatta l’acquisizione del ramo maintenance di Alitalia – ex compagnia aerea di bandiera italiana oggi in Amministrazione ...La società napoletana di Gianni Lettieri assorbirà i 940 lavoratori del complesso di Fiumicino e degli scali italiani ed esteri: «Un polo nazionale per offrire soluzioni chiavi in mano» ...