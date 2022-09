Alexis 2.0, quando la danza racconta il coming out. In scena il romanzo d’esordio di Marguerite Yourcenar (Di sabato 3 settembre 2022) Ci sono tanti modi, non sempre facili, per fare coming out. Anche la danza può essere uno strumento per dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale. Come accade nello spettacolo “Alexis 2.0“, firmato da Aristide Rontini e interpretato da Cristian Cucco in scena al Teatro Cantiere Florida di Firenze il 3 settembre (ore 19) a conclusione di “Poesia nella città – Ascoltare Sguardi”, la rassegna a cura di Versiliadanza, realtà dedicata al contemporaneo guidata da Angela Torriani Evangelisti (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, info: www.versiliadanza.it). “Alexis 2.0” è la produzione di “Associazione Culturale Nexus” che reinterpreta il romanzo d’esordio di Marguerite Yourcenar ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 3 settembre 2022) Ci sono tanti modi, non sempre facili, per fareout. Anche lapuò essere uno strumento per dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale. Come accade nello spettacolo “2.0“, firmato da Aristide Rontini e interpretato da Cristian Cucco inal Teatro Cantiere Florida di Firenze il 3 settembre (ore 19) a conclusione di “Poesia nella città – Ascoltare Sguardi”, la rassegna a cura di Versilia, realtà dedicata al contemporaneo guidata da Angela Torriani Evangelisti (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, info: www.versilia.it). “2.0” è la produzione di “Associazione Culturale Nexus” che reinterpreta ildi...

