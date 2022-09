Alessandra Amoroso, l’artista cede alle lacrime: durante il concerto il ricordo commosso (Di sabato 3 settembre 2022) Alessandra Amoroso e il ricordo durante il concerto che ha emozionato i fan: ecco cos’è successo Lo scorso 13 luglio Alessandra Amoroso si è esibita a San Siro in un concerto-evento dal nome “Tutto accade a San Siro”. Migliaia di fan, quella sera, hanno cantato a squarciagola le sue canzoni e si sono emozionati grazie alla sua performance. (Foto Web) Canale 5, nelle giornata di giovedì 1° settembre, ha deciso di trasmettere il concerto e in tantissimi hanno deciso di passare la serata dinanzi la tv per ascoltare i brani più celebri dell’artista salentina. La Amoroso, durante il concerto, ha toccato il cuore dei fan e ad un certo punto, tra una ... Leggi su kronic (Di sabato 3 settembre 2022)e ililche ha emozionato i fan: ecco cos’è successo Lo scorso 13 lugliosi è esibita a San Siro in un-evento dal nome “Tutto accade a San Siro”. Migliaia di fan, quella sera, hanno cantato a squarciagola le sue canzoni e si sono emozionati grazie alla sua performance. (Foto Web) Canale 5, nelle giornata di giovedì 1° settembre, ha deciso di trasmettere ile in tantissimi hanno deciso di passare la serata dinanzi la tv per ascoltare i brani più celebri delsalentina. Lail, ha toccato il cuore dei fan e ad un certo punto, tra una ...

