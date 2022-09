Alberto Crispo | l’agente che ha salvato una turista dal suicidio afferrandola per un polso | VIDEO

(Di sabato 3 settembre 2022) Una donna di 20 anni dei Paesi Bassi, che ha tentato ile voleva lasciarsi cadere nel vuoto dalla chiesa Santa Maria di Nazareth, detta pure “degli Scalzi”, è stata salvata da un poliziotto in servizio alla Questura di Venezia. L’intervento del, che è riuscito ad afferrarla in tempo, ha scongiurato il peggio e un applauso si è levato dalla folla di passanti e turisti presenti. Gli attimi di forte tensione sono stati immortalati in alcuniamatoriali dalle persone che dal basso, col fiato sospeso, hanno osservato la scena. La 20enne si è prima infilata nel telone dell’impalcatura, poi ha scalato la struttura fino a raggiungere la cima (a circa 50 m di altezza) e, una volta lì, ha iniziato a ondeggiare nel vuoto reggendosi con le braccia. Ma l’intervento tempestivo di...

