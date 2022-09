Ai Campionati giovanili di Salerno gli IQFoil danno spettacolo (Di sabato 3 settembre 2022) E’ il momento degli IQFoil ai Campionati giovanili di Salerno, la nuovissima classe che sarà protagonista alle prossime olimpiadi di Parigi 2024, e che non ha deluso le attese. Sfrecciano a 26.2 nodi (50 km/h) nel golfo di Salerno con le derive che si alzano sull’onda per regalare spettacolo puro al largo di porto Masuccio. IQFoil a Salerno, si riprende dopo lo stop causa vento Sei prove, ventidue partenze, quattro prove su percorso slalom, le ultime due su percorso course racing. Dopo una giornata di stop causa assenza di vento, Salerno bacia Techno 293, IQFoil, Optimist e ILCA con una giornata che regala le condizioni migliori di questa settimana. “Fa un certo effetto vedere il golfo della mia città pieno di puntini ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 3 settembre 2022) E’ il momento degliaidi, la nuovissima classe che sarà protagonista alle prossime olimpiadi di Parigi 2024, e che non ha deluso le attese. Sfrecciano a 26.2 nodi (50 km/h) nel golfo dicon le derive che si alzano sull’onda per regalarepuro al largo di porto Masuccio., si riprende dopo lo stop causa vento Sei prove, ventidue partenze, quattro prove su percorso slalom, le ultime due su percorso course racing. Dopo una giornata di stop causa assenza di vento,bacia Techno 293,, Optimist e ILCA con una giornata che regala le condizioni migliori di questa settimana. “Fa un certo effetto vedere il golfo della mia città pieno di puntini ...

nando_finizio : RT @federvela: Dopo una giornata di stop causa assenza di vento, Salerno regala ai Campionati Italiani Giovanili in Singolo la giornata con… - federvela : Dopo una giornata di stop causa assenza di vento, Salerno regala ai Campionati Italiani Giovanili in Singolo la gio… - federvela : Oggi prima giornata di regate ai Campionati Italiani Giovanili in Singolo a Salerno: ecco gli scatti della giornata… - matmosciatti11 : RT @Ladal17: THREAD CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI Nel weekend si concluderanno i vari tornei dei Campionati Italiani Giovanili by Italgas.… - Ladal17 : THREAD CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI Nel weekend si concluderanno i vari tornei dei Campionati Italiani Giovanili… -