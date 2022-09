Adriana Volpe riparte dalla Rai | lunedì al tavolo de La Vita in Diretta

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 3 settembre 2022)Anche quest’anno Lainavrà la sua parte Pop, lo spazio talk con l’ormai iconicodove “giganteggia” la V di VID, che per la prima puntata della nuova stagione vorrà dire anche. A sedere al fianco di Alberto Matano5 settembre ci sarà infatti. Dopo l’avventura come opinionista al Grande Fratello Vip e la continua diatriba con l’ormai ex “collega di poltrona” Sonia Bruganelli, che a differenza sua sarà ancora alla corte di Alfonso Signorini, laopta per un’altra seduta, quella da Matano: sarà per la prima volta alde Lain. Per lei un ritorno in Rai dopo i fasti ormai lontani di ...