Adriana Volpe di nuovo opinionista e sarà faccia a faccia con un'acerrima nemica (Di sabato 3 settembre 2022) Adriana Volpe opinionista in Rai Dopo l'esperienza la scorsa stagione al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe torna a coprire il ruolo di opinionista. Ma questa volta non sarà più in Mediaset, bensì farà ritorno all'ovile, da mamma Rai. Sì perché è stata scelta come presenza fissa al tavolo de La Vita in Diretta, il programma L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Adriana Volpe di nuovo opinionista e si troverà faccia a faccia con un'acerrima nemica - lawebstar_it : #AdrianaVolpe, dopo l'addio al #GFVIP riparte dalla #Rai, l'appuntamento è già per lunedì: - bubinoblog : LA VITA IN DIRETTA: ALBERTO MATANO CHIAMA ADRIANA VOLPE PER APRIRE LA STAGIONE - blogtivvu : Adriana Volpe dopo il GF Vip di nuovo opinionista, ecco dove: al debutto faccia a faccia con una acerrima nemica… - aaaaa____am : Concorrenti preferiti del gfvip4: tutti quelli che litigavano con Adriana Volpe -