A Venezia "Il buon lavoro che c'è", il corto sul lavoro possibile (Di sabato 3 settembre 2022) C'è anche il lavoro tra gli argomenti della 79 edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, con un docufilm che racconta come in Italia, a dispetto delle rappresentazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) C'è anche iltra gli argomenti della 79 edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di, con un docufilm che racconta come in Italia, a dispetto delle rappresentazioni ...

adriana89231342 : RT @AiopLombardia: il 5/09 in occasione della Mostra del cinema di Venezia verrà presentato il corto 'Il buon lavoro che c'è' in cui saremo… - MGiovannono : RT @obyfoca: Buon weekend tzvip?? Tomma' Venezia sarà il primo Red Carpet di una lunghissima serie sei Speciale ??????? #tzvip https://t.… - BenchrestGe : @LaVeritaWeb Una inondazione come avviene poi nella quasi totalità dei casi retrocede e le acque si ritirano.Perché… - obyfoca : Buon weekend tzvip?? Tomma' Venezia sarà il primo Red Carpet di una lunghissima serie sei Speciale ??????? #tzvip - BenchrestGe : Quindi per quel giudice del tribunale di Venezia 200 milioni di pakistani possono venire in Italia con diritto perc… -