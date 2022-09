A Venezia il 4 settembre è il giorno di Penelope Cruz nel film di Crialese, Sadie Sink (di Strager Things) per Aronofsky ed Elodie al debutto (Di sabato 3 settembre 2022) Francia, Italia e Usa, i tre Paesi che con 16 film (per tacer delle co-produzioni) monopolizzano il Concorso, sono oggi rappresentati dai tre film della competizione principale. Les enfants des autres di Rebecca Zlotowski, con Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, è una storia personale, appena camuffata, dell’autrice che a Venezia nel 2016 aveva presentato Fuori Concorso Planetarium, e del suo compagno di vita, il regista Jacques Audiard. Virginie Efira in Les enfants des autres. Rachel (Virginie Efira) ama la propria esistenza, i suoi studenti, i suoi amici, il suo ex-compagno, le sue lezioni di chitarra. Quando si innamora di Ali (Roschdy Zem), lega profondamente con la figlia di lui di quattro anni, Leila. La ama come la madre che non è. Rachel ha quarant’anni e il desiderio di avere una famiglia propria si ... Leggi su iodonna (Di sabato 3 settembre 2022) Francia, Italia e Usa, i tre Paesi che con 16(per tacer delle co-produzioni) monopolizzano il Concorso, sono oggi rappresentati dai tredella competizione principale. Les enfants des autres di Rebecca Zlotowski, con Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, è una storia personale, appena camuffata, dell’autrice che anel 2016 aveva presentato Fuori Concorso Planetarium, e del suo compagno di vita, il regista Jacques Audiard. Virginie Efira in Les enfants des autres. Rachel (Virginie Efira) ama la propria esistenza, i suoi studenti, i suoi amici, il suo ex-compagno, le sue lezioni di chitarra. Quando si innamora di Ali (Roschdy Zem), lega profondamente con la figlia di lui di quattro anni, Leila. La ama come la madre che non è. Rachel ha quarant’anni e il desiderio di avere una famiglia propria si ...

amnestyitalia : Il 4 settembre sarà presentato in prima mondiale alla Mostra del Cinema di #Venezia79 il documentario “Il paese del… - zaiapresidente : ?????? E' arrivato il momento della #RegataStorica di Venezia! La prima domenica di settembre si svolge la tradizional… - GuggenheimPGC : Venezia si prepara alla #RegataStorica2022 tra i momenti più coinvolgenti della vita veneziana, che si svolge ogni… - Menca70 : RT @amnestyitalia: Il 5 settembre a #Venezia, @TinaMarinari parteciperà a un'iniziativa per #JulianAssange insieme ad @Artventuno e AAMOD h… - valeriapiudue : #Venezia è sempre da scoprire, in ogni stagione dell’anno. A settembre, però, mi sembra ancora più bella. -