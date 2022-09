A sorpresa, il PSG avrebbe offerto Neymar ad un top club inglese: i dettagli (Di sabato 3 settembre 2022) Il rapporto tra il Paris Saint-Germain e Neymar sembra disintegrarsi sempre di più. Nel corso della sessione estiva di calciomercato, infatti, sono state molte le voci che hanno parlato di un’imminente partenza del campione brasiliano. Secondo Marca, infatti, durante le ultime ore di mercato, il club parigino avrebbe offerto O Ney al Manchester City di Pep Guardiola. calciomercato Neymar City I campioni di Inghilterra, però, avrebbero subito rispedito al mittente la proposta, rifiutando di tesserare il calciatore. Neymar, inoltre, dalle indiscrezioni che sono uscite nelle scorse settimane, sembrerebbe esser stato offerto anche ad altri club europei, tra cui la Juventus. L’aria che si respira a Parigi non è delle ... Leggi su rompipallone (Di sabato 3 settembre 2022) Il rapporto tra il Paris Saint-Germain esembra disintegrarsi sempre di più. Nel corso della sessione estiva di calciomercato, infatti, sono state molte le voci che hanno parlato di un’imminente partenza del campione brasiliano. Secondo Marca, infatti, durante le ultime ore di mercato, ilpariginoO Ney al Manchester City di Pep Guardiola. calciomercatoCity I campioni di Inghilterra, però,ro subito rispedito al mittente la proposta, rifiutando di tesserare il calciatore., inoltre, dalle indiscrezioni che sono uscite nelle scorse settimane, sembrerebbe esser statoanche ad altrieuropei, tra cui la Juventus. L’aria che si respira a Parigi non è delle ...

