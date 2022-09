A Latina si vota già, ma per le Comunali: replay delle elezioni in 22 sezioni dopo una sentenza del Tar. La destra spera nel ribaltone (Di sabato 3 settembre 2022) Un piccolo, piccolissimo assaggio prima delle elezioni politiche del 25 settembre. Domani, domenica 4 settembre, a Latina si torna al voto. Ma non in tutta la città: in 22 sezioni elettorali (su 116) nelle quali secondo una sentenza del Tar del Lazio dell’8 luglio le operazioni di voto e di scrutinio del primo turno delle Comunali del 3 e 4 ottobre 2021 non sono state regolari. La decisione del tribunale amministrativo, confermata anche dal Consiglio di Stato, ha annullato dunque il risultato elettorale che aveva portato alla rielezione del sindaco di centrosinistra Damiano Coletta che al ballottaggio aveva superato il candidato di centrodestra, l’ex parlamentare Vincenzo Zaccheo. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, le liste dei candidati sono le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Un piccolo, piccolissimo assaggio primapolitiche del 25 settembre. Domani, domenica 4 settembre, asi torna al voto. Ma non in tutta la città: in 22elettorali (su 116) nelle quali secondo unadel Tar del Lazio dell’8 luglio le operazioni di voto e di scrutinio del primo turnodel 3 e 4 ottobre 2021 non sono state regolari. La decisione del tribunale amministrativo, confermata anche dal Consiglio di Stato, ha annullato dunque il risultato elettorale che aveva portato alla rielezione del sindaco di centrosinistra Damiano Coletta che al ballottaggio aveva superato il candidato di centro, l’ex parlamentare Vincenzo Zaccheo. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, le liste dei candidati sono le ...

