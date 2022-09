20 milioni di italiani seguono la programmazione televisiva attraverso il satellite (Di sabato 3 settembre 2022) Oltre il 34% degli italiani segue la programmazione televisiva attraverso la piattaforma satellitare. Si tratta di venti milioni di persone. Per la precisione - come sottolineano le elaborazioni dello Studio Frasi su dati Auditel - a maggio del 2008 gli italiani in grado di ricevere la tv satellitare erano 16.460.444 (29,11% della popolazione); a maggio del 2022 sono diventati 19.849.634, portando la penetrazione al 34,31% con una crescita in 14 anni di 3.389.190 utenti e con un aumento del 17,86%. Tra gennaio e agosto di quest’anno – aggiunge lo Studio Frasi - l’ascolto medio nelle 24 ore rilevato dall’Auditel per il satellite è di 1.811.598... Leggi su digital-news (Di sabato 3 settembre 2022) Oltre il 34% deglisegue lala piattaforma satellitare. Si tratta di ventidi persone. Per la precisione - come sottolineano le elaborazioni dello Studio Frasi su dati Auditel - a maggio del 2008 gliin grado di ricevere la tv satellitare erano 16.460.444 (29,11% della popolazione); a maggio del 2022 sono diventati 19.849.634, portando la penetrazione al 34,31% con una crescita in 14 anni di 3.389.190 utenti e con un aumento del 17,86%. Tra gennaio e agosto di quest’anno – aggiunge lo Studio Frasi - l’ascolto medio nelle 24 ore rilevato dall’Auditel per ilè di 1.811.598...

