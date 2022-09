Zurigo | Gnonto verso il Leeds

cervellerap : Willy #Gnonto al #Leeds. Allo #Zurigo andranno 4.5 milioni più bonus è una percentuale sulla futura rivendita.… - rebecca68820136 : RT @FilippoRubu00: ??Il #Leeds, secondo quanto riferito da @FabrizioRomano, avrebbe trovato l’accordo con lo #Zurigo per l’acquisto del tale… - FilippoRubu00 : ??Il #Leeds, secondo quanto riferito da @FabrizioRomano, avrebbe trovato l’accordo con lo #Zurigo per l’acquisto del… - Caseriobloccato : @Amsicora5 Ma gnonto è dello zurigo - Bertolca10 : Dopo la lite con #Montella, Mario #Balotelli riparte dalla Svizzera e lascia i turchi dell'Adana Demirspor. Approdo… -

... magari insieme al bavenese Wilfried, il giovane attaccante che ha esordito in azzurro negli scorsi mesi e che gioca attualmente nello, diretta avversaria del Sion nel campionato ...Uno dei profili accostati in questo senso ai neo promossi è quello di Wilfrieddelloche ha stupito tutti anche in occasione della sua chiamata in Nazionale da parte del ct Mancini. Se ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Ore 8:52 - Gnonto, c’è un’offerta dal Belgio (Valentino Della Casa - Redazione gianlucadimarzio.com) L’attaccante dello Zurigo e della Nazionale italiana Gnonto ha ricevuto una proposta di trasferimen ...