Zaporizhzhia | Zelensky | “Non è stato permesso ai giornalisti accesso alla centrale”

(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyrha dichiarato che, nonostante l’accordo con il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, la missione dell’Aiea ieri è arrivatanucleare disenzae che “c’erano solo propagandisti dRussia”. “Quando abbiamo incontrato a Kiev il sig. Grossi e i membri della missione – ha detto– abbiamo convenuto che la stessa sarebbe stata accompagnata dadei media ucraini e internazionali.indipendenti. In modo che il mondo potesse vedere la verità. Invece ciò non è successo”.ha aggiunto che “la Russia si è comportata cinicamente per ingannare ...

ha anche detto che l'Ucraina "è pronta ad aumentare l'export di elettricità verso l'Europa, ma per questo è importante che l'impianto nucleare dirimanga connesso alla rete ...Il presidente ucraino ringrazia Mario Draghi e l'Italia per il supporto dimostrato in questi mesi. La Russia chiede una riunione Consiglio Onu su. Mosca: stop petrolio ai Paesi ostili se impongono un tetto al prezzo.L'Ucraina potrebbe esportare verso l'Italia energia pari a circa l'8% del nostro fabbisogno, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ...