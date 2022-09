Zaporizhzhia | si combatte ancora Zelensky | “I russi non hanno fatto entrare i giornalisti nella centrale” La risposta | “Erano spie ucraine”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) “Continuano pesanti combattimenti” nel distretto di Enerhodar, vicino allanucleare ucraina di, il giorno dopo la visita degli ispettori dell’Aiea (l’Agenzia internazionale per l’energia atomica) all’impianto occupato dai, la cui integrità fisica – ha detto il direttore dell’Aiea Rafael Mariano Grossi – “è stata ripetutamente violata“. Lo riporta l’intelligence del Regno Unito nel proprio bollettino quotidiano sulla guerra in Ucraina, anche se secondo l’amministrazione filorussa della regione la situazione “è calma”. Otto rappresentanti della missione, con quattro assistenti, si sono trattenuti anche il giorno dopo la visita. Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 2 September 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/wvJSvvSkuV ???????? #StandWithUkraine ...