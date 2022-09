Zaporizhzhia | incertezze sulla missione dell’Aiea | intanto gli Usa soffiano sul fuoco dei conflitti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) La guerra in Ucraina si avvicina al giorno 200 – e alle 100 mila vittime -, il conflitto interseca tensioni internazionali su fronti diversi, dal Pacifico al Medio Oriente, e s’aggroviglia: dipanarne la matassa diventa di giorno in giorno più difficile, tanto più che la diplomazia dell’Occidente non cerca soluzioni di pace, ma vuole protrarre lo scontro con l’obiettivo di logorare la Russia. Se la crisi del grano s’è attenuata, dopo la pace di Istanbul del 22 luglio, che tiene, quella dell’energia s’è acuita. Un team, l’Agenzia dell’Onu per l’energia atomica, che deve valutare la situazione, è arrivato alla centrale. Kiev e Mosca si accusano a vicenda di sabotare l’ispezione e di mettere a repentaglio la sicurezza dell’impianto. I russi dicono di averla respinta e di avere inflitto pesanti perdite alle unità ucraine, che avrebbero lasciato sul terreno 1200 ...