Zambrano +Europa | “Noi siamo per un’Italia civile e democratica”

CinqueRighe : POLITICA - Politiche, Più Europa presenta lIngegnere Manuela Zambrano: Giovani e Donne - -

SalernoToday

Siamo greci o profondamente legati alla grecità In "L'agonia dell'" Mariascrisse: "Il greco non ha avuto vocazione per la vita; l'ha avuta per la ragione, per la bellezza, per cose ...- Advertisement - 'L'è appena entrata in una crisi energetica senza precedenti, dunque ... "Tutelare teatri, cinema, scuole di danza e impianti sportivi da caro - energia' Maria. La ... Più Europa: con i giovani per una generazione avanti E’ iniziata da alcuni giorni la campagna elettorale per le prossime elezioni al Parlamento Italiano e nella nostra circoscrizione di Salerno e Avellino, in base ai nuovi collegi a seguito della riduzi ...LATINA – Nel contesto della rassegna Latina estate, venerdì 2 settembre, alle ore 21, presso i Giardini del Comune di Latina, l’Associazione Culturale Casamatta terrà la presentazione del libro di Mar ...