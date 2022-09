Zagadou, l’agente in Italia: Roma e Inter provano l’affondo (Di venerdì 2 settembre 2022) L’infortunio di Kumbulla potrebbe spingere la Roma a avviare i contatti con l’agente di Zagadou, ora in Italia. Sul centrale anche l’Inter L’infortunio di Kumbulla potrebbe spingere la Roma a avviare i contatti con l’agente di Zagadou, ora in Italia. Sul centrale anche l’Inter. Secondo quanto riportato da Footmercato, i nerazzurri sarebbero leggermente dietro avendo acquistato Acerbi. Tiago Pinto resta attento sul centrale svincolato, potrebbe rappresentare un’ottima occasione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) L’infortunio di Kumbulla potrebbe spingere laa avviare i contatti condi, ora in. Sul centrale anche l’L’infortunio di Kumbulla potrebbe spingere laa avviare i contatti condi, ora in. Sul centrale anche l’. Secondo quanto riportato da Footmercato, i nerazzurri sarebbero leggermente dietro avendo acquistato Acerbi. Tiago Pinto resta attento sul centrale svincolato, potrebbe rappresentare un’ottima occasione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Roma, l'agente di Zagadou è in Italia Commenta per primo L'agente di Dan - Axel Zagadou è in questo momento in Italia e sta cercando di piazzare il giocatore in un nuovo club. Roma e Inter sono ancora in corsa per acquistare il giocatore a parametro zero.