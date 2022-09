WWE | Furia dei fan contro Clash at the Castle | biglietti svenduti rispetto al prezzo pieno

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 2 settembre 2022)at thesarà un grande evento per il Regno Unito, richiesto a gran voce dai fan sin da SummerSlam 1992. Gli appassionati si sono precipitati al botteghino per accaparrarsi un biglietto per la manifestazione nel momento stesso in cui sono stati messi in vendita, ma alcuni di loro si sentono presi in giro dopo che la compagnia ha cambiato le regole dopo la messa in vendita dei ticket. Furiosi Secondo rumor, molti fan hanno pagato ilquando isono stati commercializzati, e ora quegli stessi tagliandi, o posti migliori, vengono venduti a un costo inferiore del 25%a quello originale. Inoltre, non è stata data alcuna possibilità ai fan di modificare il proprio posto. I ticket migliori sono stati semplicemente ridotti di ...