WWE | Attraverso un trend su Twitter sdoganata definitivamente la parola “wrestling”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 2 settembre 2022) Nel corso degli ultimi anni Vince McMahon aveva bandito diverse parole, termini da non usare mai durante gli show televisivi. Se per alcuni termini si potevano comprendere le ragioni dell’ex chairman per altri è sempre stato quasi impossibile capire il motivo di tanta avversione, basti pensare al divieto di dire la“belt” (cintura) o soprattutto la”, contenuta addirittura nel nome della federazione. Con l’avvento di Triple H al comando i cambiamenti non si sono registrati solo sul ring e nel roster, ma anche sull’uso dei termini vietati e nelle ultime settimane abbiamo ascoltato dai wrestler alcune delle parole che erano state bandite. SemplicementeNella giornata di ieri, la CNN ha dato il via ad un simpaticosuin cui i ...