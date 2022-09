Will per Sky TG24: quanto contano i giovani per i partiti? (Di venerdì 2 settembre 2022) Il cambiamento arriva sempre un po' per volta e poi tutto d'un tratto. Guardare ai grandi trend del cambiamento di oggi per capire il mondo di domani è l'obiettivo di What's Next, il nuovo progetto frutto della collaborazione tra Sky TG24 e Will (@Will ita), la community online first composta da oltre 1,5 milioni di persone e aziende che ogni giorno affronta il cambiamento che avviene attorno a noi. Will racconta l'attualità in maniera semplice e immediata su Instagram e le principali piattaforme social "per fare tutti i giorni un figurone a cena". Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 settembre 2022) Il cambiamento arriva sempre un po' per volta e poi tutto d'un tratto. Guardare ai grandi trend del cambiamento di oggi per capire il mondo di domani è l'obiettivo di What's Next, il nuovo progetto frutto della collaborazione tra Sky(@ita), la community online first composta da oltre 1,5 milioni di persone e aziende che ogni giorno affronta il cambiamento che avviene attorno a noi.racconta l'attualità in maniera semplice e immediata su Instagram e le principali piattaforme social "per fare tutti i giorni un figurone a cena".

will_chase__ : Mr Harry Styles vedrà noi abbracciarci per la prima volta altro che io voglio la telecamera addosso e lui che dice… - FabioBenedett18 : RT @FabioBenedett18: @PBerizzi Bello Berizzone nostro che oggi è nominato anche su #Dagospia! Certo l'hanno affiancato a Letta quindi sta c… - FabioBenedett18 : @PBerizzi Bello Berizzone nostro che oggi è nominato anche su #Dagospia! Certo l'hanno affiancato a Letta quindi st… - filvedi : RT @Porfirione1: Sto per postare una chicca nei circle. Chi vuole esserci metta like e mi metta nei propri ?? You have 24 hours, then I wil… - vise_il : @alvisepedrotti 'Non basta un video colorato con delle scritte per orientare il nostro voto' Stesse persone che po… -