Vuelta a España 2022 | Mads Pedersen vince per distacco | battuto Coquard Evenepoel sempre leader

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 settembre 2022) Ci aveva provato nella prima settimana ed aveva agguantato solo secondi posti. Oggi però riesce finalmente a sbloccarsi: sul traguardo leggermente in salita di Montilla arriva il successo nella tredicesima tappa dellaper. Restadella classifica generale, senza patemi, Remco. Scenario classico quello odierno: pronti via ed è andata la fuga. All’attacco in tre: Julius van den Berg (EF Education-Easypost), Ander Okamika (Burgos-BH) e Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). Per loro circa 3? di vantaggio in pochi chilometri, con il gruppo a gestire le operazioni senza patemi. Il terzetto ha proseguito di comune accordo fino a quando non è arrivata l’accelerazione del gruppo, che ha ricompattato le cose a 10 chilometri dall’arrivo. ...