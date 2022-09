Volley | Mondiali 2022 Balaso avverte | “Cuba è fisica ed esplosiva Ma vogliamo vincere”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 settembre 2022) L’Italia sfidaa Lubiana. Primo match da dentro o fuori per la Nazionale Maschile aidi(domani, ore 21.15), con in palio l’accesso ai quarti di finale della rassegna iridata in corso di svolgimento in Slovenia e Polonia. Un’insidia che il libero azzurro Fabioconosce bene. “è una squadra moltoe noi dovremo essere bravi ad arginare la loro forza– spiega -. Io e Anzani, tra l’atro, li conosciamo bene dato che sono stati con noi nel club (Simon e Yant a Civitanova, ndr), ma ora tutto questo non conta nulla e noi pensiamo solo a portarci a casa questo match che ci spalancherebbe le porte dei quarti di finale. Sappiamo che loro proveranno a spingere subito al massimo, oltre a essere degli abili attaccanti sono anche dei ...