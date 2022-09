Volley | Mondiali 2022 | al via domani gli ottavi di finale Sfida ad alta quota tra Italia e Cuba | la Francia sfida il Giappone

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 settembre 2022) Avrà iniziola fase ad eliminazione diretta ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile. Lasciata alle spalle la fase a gironi, si riparte daglidie dagli accoppiamenti dettati da una regola quanto meno bizzarra. Gli scontri sono stati infatti decisi tramite un “ranking” stilato tra le 16 qualificate, ordinate per piazzamento nel proprio girone, numero di vittorie, punti (3 per la vittoria 3-0 o 3-1, 2 per il successo al tie-break, 1 per la sconfitta 2-3), quoziente set, quoziente punti. Se già la cervellotica regola non fosse un ostacolo, a far storcere il naso ci pensa la decisione per la quale Polonia e Slovenia, nazioni ospitanti, hanno ottenuto automaticamente le teste di serie numero 1 e 2. Ci sarebbe molto da discutere sulla sportività e la giustizia di questa misura, ma ci limitiamo ...